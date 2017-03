Relatie met Turkije op het spel na crisisnacht in Rotterdam

Het leek nog met een sisser af te lopen: de Turkse minister van Buitenlandse Zaken kreeg een landingsverbod en de protesten in Rotterdam bleven relatief kalm. Toen bleek dat een andere minister onderweg naar Nederland was, ontstond in de nacht van zaterdag op zondag een diplomatieke crisis.

Turkije komt met felle dreigementen over sancties. Hoe nu verder met de relatie tussen Turkije en Nederland?

Snelle handeling

Het kabinet reageerde snel op de dreigende crisis zaterdagmiddag. De landingsrechten werden ingetrokken van de vlucht van Mevlut Cavusoglu, de Turkse minister van Buitenlandse Zaken. Dat zorgde voor woede onder Nederlands-Turkse aanhanger van president Recep Tayyip Erdogan.

In Rotterdam braken rellen uit. Later op de middag bleek dat de Turkse minister van Familiezaken Fatma Betül Sayan Kaya onderweg was vanuit Duitsland naar Rotterdam, per auto. De Turkse autoriteiten stuurden zelfs verschillende colonnes de Nederlandse wegen op, om de Nederlandse veiligheidsdiensten te misleiden.

Consul misleidde Nederlandse autoriteiten

Eenmaal bij het Turkse consulaat in Nederland, bleef Kaya uren in haar auto zitten. De politie verbood haar het consulaat te betreden. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb (PvdA) voerde urenlange onderhandelingen met Turkse ambtenaren in het consulaat. Ook premier Mark Rutte (VVD) en het ministerie van Buitenlandse Zaken waren betrokken bij de gesprekken.

Uiteindelijk werd Kaya uitgezet: zij werd tot ongewenst vreemdeling verklaard. Achteraf zegt Aboutaleb dat de Turkse consul-generaal hem en de Nederlandse autoriteiten ‘op schandalige wijze heeft misleid’. De consul hield de Nederlandse autoriteiten voor dat er niets was gepland op het consulaat op zaterdag. Intussen riep hij Nederlandse Turken via sociale media op naar het consulaat te komen.

Ook de protesten in Rotterdam liepen uit de hand. Een aantal demonstranten ging op de vuist met de mobiele eenheid (ME), en zeker zes agenten zijn gewond geraakt. Twaalf protesterende Turkse Nederlanders zijn opgepakt, en zeven demonstranten raakten zelf gewond.

#BREAKING Turkey minister back in Istanbul, lashes out at ‘ugly’ Dutch treatment — AFP news agency (@AFP) 12 maart 2017

Zo goed en belangrijk dat alle partijen ( muv Denk) #Turkije beleid kabinet steunen. Hoop enorm dat komende dagen zo blijft. @WNLOpZondag — frans weisglas (@fransweisglas) 12 maart 2017

Relatie op het spel

De Turkse regering noemt het ‘ondemocratisch’ dat de Turkse politici niet in Europese staten terecht kunnen om campagne te voeren voor het referendum. Turkse politici gebruikten eerder al behoorlijk ferme taal tegen Nederland: volgens Erdogan is Nederland ‘een overblijfsel van de nazi’s’.

Ook de uitspraken van minister Cavusoglu worden als zorgelijk beschouwd. Cavusoglu dreigt Nederland politieke en economische sancties op te leggen als straf. Nederlandse politici maken zich dan ook zorgen over de relatie tussen Nederland en Turkije.

‘Wat ons betreft is het een zaak die we goed in de gaten moeten houden,’ zegt Ahmed Aboutaleb. Het blijft belangrijk diplomatieke gesprekken te voeren met de Turken, aldus de burgemeester. ‘Uiteindelijk hoop ik dat de rede zal zegevieren.’