Wordt Roemer premier? Dan gaat zijn loon naar de SP

De Socialistische Partij (SP) bereidt zich voor op deelname aan het volgende kabinet. Als de partij de minister-president mag leveren, zal premier Roemer een groot deel van zijn salaris afdragen aan de partij.

De afdrachtregeling is een kroonjuweel van de SP. De socialisten hopen mee te regeren na de verkiezingen op 15 maart. Als dat lukt, moeten ook de SP-ministers en staatssecretarissen een deel van hun salaris inleveren. ‘We willen aan de knoppen zitten en daar is dit de voorbereiding van,’ aldus een SP’er tegen het AD.

Afdragen als premier. Mag dat wel?Mocht SP-leider Emile Roemer – tegen de verwachting in – premier worden, dan mag hij zijn salaris gewoon afdragen aan de partij. Als zijn hele salaris direct naar de partij wordt gestuurd, die vervolgens een deel inhoudt en de rest als loon aan Roemer betaalt, zou dat voor problemen kunnen zorgen. Lees hier meer over de omstreden afdrachtregeling

Wordt de SP rijker?

De krant kreeg een document in handen waarin de partij de afdrachtregeling heroverweegt. In november berichtte Elsevier dat de partij intern overleg voert over een nieuwe afdrachtregeling.

In het bestand geeft de partij aan dat ook ministers en staatssecretarissen hun loon moeten afdragen aan de partij. Als Roemer premier wordt, zal hij zo’n 32.400 euro per jaar als salaris op z’n rekening krijgen. Dat betekent dat de SP er jaarlijks bijna 125.000 euro op vooruitgaat door alleen al het loon van Roemer als premier: de minister-president verdient zonder afdrachtregeling – net als de ministers – 157.287 euro bruto per jaar. Het salaris van een staatssecretaris bedraagt 146.834 euro.

Fiscale voordelen

De belastingvoordelen die de SP geniet, leiden ook tot wrijving met politieke tegenstanders. Iedereen mag giften aan kerken, ideële instellingen en politieke partijen aftrekken van zijn belastbaar inkomen, mits de gift meer is dan 1 procent van het inkomen, met een maximum van 10 procent.

SP-Kamerleden staan rond 70 mille per jaar af. Ze mogen dus 7.000 euro fiscaal aftrekken. Die meevaller pikt de SP ook weer in. Omdat SP’ers door de partij worden verplicht te doneren, zou het in de praktijk gaan om niet-aftrekbare beroepskosten en niet om giften aan de partij.

Overigens is er vaker verzet geweest tegen de afdrachtregeling van de SP, ook in de partij zelf. Er zou sprake zijn van willekeur bij de penningmeester. Die zou de afdracht, rekening houdend met individuele omstandigheden, per partijgenoot nog wel eens laten verschillen.