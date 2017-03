Rutte: knokken tegen het ‘verkeerde populisme’ à la Trump

Premier Mark Rutte (VVD) denkt dat hij degene is die het ‘verkeerde populisme’ à la Trump en de Brexit kan stoppen. De PVV als grootste partij zou betekenen dat Nederland ‘het volgende dominosteentje is dat omvalt in deze Europese en zelfs wereldwijde trend’,

Rutte, die de verkiezingen ingaat als VVD-lijsttrekker, noemde de zege van het Brexit-kamp en de Amerikaanse president Donald Trump voorbeelden van ‘verkeerd populisme’. ‘Ik knok ervoor en hoop dat het Nederlandse dominosteentje blijft staan,’ zei Rutte voor de microfoon bij BNR.

‘We kunnen die trend van het verkeerde populisme keren.’ Of er ook juist populisme bestaat – en wat dat dan wel niet is – dat legde de VVD’er niet uit. Rutte herhaalde dat hij samenwerking met de PVV van Geert Wilders uitsluit. Ook een gedoogconstructie als in 2010 behoort niet tot de mogelijkheden.

Rutte probeert de tweestrijd nieuw leven in te blazen

Het is duidelijk dat Rutte inzet op een rol als de anti-PVV – om zo de wind uit de zeilen te nemen van D66 en CDA. Kiezers die willen voorkomen dat Wilders de grootste wordt op 15 maart, kunnen terecht bij de liberalen, hoopt VVD-campagneteam. Gisteren probeerde Rutte al opzichtig de tweestrijd tussen Wilders en hem nieuw leven in te blazen, nu het CDA virtueel (dus in de peilingen) opstoomt. Volgens Rutte is de kans levensgroot dat de PVV als grootste uit de bus komt.

Dat wil de premier koste wat kost voorkomen. ‘We weten dat ze weglopen als het moeilijk wordt, dat ze problemen niet kleiner maar groter maken, dat ze tegenstellingen aanzetten in plaats van verminderen,’ zei Rutte op campagne in Zeist over zijn grootste rivaal op rechts. Zijn uitspraak stond in schril contrast met zijn woorden op maandag. Toen hij zei hij nog te verwachten dat de PVV vijftien zetels haalt, en zijn partij 41. ‘Ik was misschien iets te enthousiast,’ krabbelde hij terug in Zeist.

Wiebes’ frontale aanval op Buma

In hetzelfde interview gaf Rutte zijn partijgenoot Eric Wiebes groot gelijk met zijn felle aanval op het CDA van Sybrand Buma. Wiebes verweet Buma dat hij de afgelopen vier jaar helemaal niets heeft bijgedragen aan het economische herstel in Nederland. Volgens Rutte deed staatssecretaris van Financiën Wiebes een feitelijke constatering. En de manier waarop? ‘Iedereen kiest zijn eigen woorden.’

‘Wat heeft het CDA aan het herstel bijgedragen?’ vroeg Wiebes zich in De Telegraaf – met een krachtterm – af. Wiebes moest lachen om de bewering dat het CDA weleens de grootste zou kunnen worden: ‘Ik zie het niet gebeuren.’ Buma had geen goed woord over voor Wiebes’ uitlatingen, die hij de arrogantie van de macht noemde. Buma benadrukte dat Wiebes grote fouten maakte, bijvoorbeeld bij de uit de hand gelopen vertrekregeling voor personeel van de Belastingdienst. Ook wees hij op de problemen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, dat hij typeert als een soort VVD-partijkantoor.