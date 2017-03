Rutte hevig onder vuur door Groningers bij Pauw en Jinek

In tv-programma Pauw en Jinek hebben boze burgers uit Groningen in het publiek premier en VVD-lijsttrekker Mark Rutte uitgejoeld. Ze uitten hun onvrede over de gaswinning en de aardbevingen die daarvan het gevolg zijn.

De emotioneel reagerende Groningers willen dat de gaskraan volledig dichtgaat. Dat is onmogelijk, zegt Rutte aan tafel bij tv-programma Pauw en Jinek maandagavond: ‘Dan zit Nederland in de kou. Heel ons systeem is hierop ingericht, de kachels, en gasfornuizen.’

Oef, de Groningse woede jegens Rutte bij Pauw en Jinek is zelden vertoond. — Syp Wynia (@sypwynia) March 6, 2017



De gaswinning is al stap voor stap is verminderd, zegt hij. ‘Alle deskundigen zeggen dat dit veilig kan. Maar hiermee neem ik jullie probleem niet weg. Ik begrijp jullie grote zorgen voor 1.000 procent.’

De groep neemt er geen genoegen mee. Volgens hen moest de winning eerst omhoog voordat deze werd gehalveerd. De aardbevingen hebben huizen ernstig beschadigd of verwoest, klinkt het in de tv-studio. ‘Mensen kunnen geen kant op, omdat ze hun huis niet kunnen verkopen,’ zegt een meneer. Een van de aanwezigen zei dat ze het idee kreeg dat Groningen als een ’koloniaal wingewest’ wordt behandeld. ‘We zijn mensen maar we worden niet behandeld als mensen door de regering,’ zegt een ander.

‘Not my premier’

Al snel wordt er gejoeld en geschreeuwd en worden allerlei leuzen naar de premier geroepen. ‘Nee, nee, nee,’ ‘bullshit‘,’u bent premier onwaardig’. Een aantal mensen houdt vellen papier omhoog met de tekst ‘not my premier‘. Rutte liet zich niet van de wijs brengen. Hij had wel moeite met het formuleren van zijn antwoord, omdat de boze Groningers hem veelal niet lieten uitspreken.

t pleit voor Rutte dat hij t lef had naar deze uitzending met louter critici en boze mensen te gaan #penj — wouke van scherrenbu (@woukevscherrenb) March 6, 2017

We zijn ‘week in, week uit’ bezig om de situatie te verbeteren, probeert Rutte tot ongeloof van het publiek. Maar ook dat hij ‘de ellende (van de Groningers, red.) hier vanavond niet kan wegnemen. Ik kan wel toezeggen dat we zo snel mogelijk de problemen willen oplossen.’ Volgens de VVD-lijsttrekker heeft het kabinet, waarover hij vier jaar lang de leiding had, wel het enorme belang onderschat om de huizen in Groningen te verstevigen.