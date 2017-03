Rutte weet het zeker: EU wordt realistischer, minder eurofiel

Premier Mark Rutte is blij dat hij zich zondag kon richten op de AOW-leeftijd en de Europese Unie (EU) tijdens het debat dat was georganiseerd door Elsevier, BNR Nieuwsradio en RTL Nieuws. Ook voor de kiezer zijn deze onderwerpen van groot belang, volgens de premier.

Tegen elsevier.nl zei Rutte direct na het debat dat het belangrijk is dat Nederland veilig blijft. Hiervoor is de hulp van de EU noodzakelijk. ‘Je hebt echt een Europa nodig dat werkt voor ons, en dat wij niet alleen voor Brussel werken. Dat verandert nu al,’ aldus de premier.

EU wordt minder eurofiel

Tijdens het debat in theater Carré, Amsterdam, werd Rutte verweten ‘zich in Den Haag als PVV’er op te stellen, en in Brussel een D66’er te zijn’. Volgens SP-lijsttrekker Emile Roemer ‘vrijt hij zelfs met Guy Verhofstadt’, de eurofiele leider van de liberale fractie ALDE in het Europees Parlement.

Rutte zei over de stelling voor een sterker Europa te pleiten, maar tegen ‘meer Europa’ te zijn. Dat gaat nu de goede kant op volgens de premier: ‘Je merkt echt, bijvoorbeeld aan de plannen die van de Europese Commissie komen, dat Brussel zelf een stuk realistischer en minder eurofiel wordt ten opzichte van het verleden.’

Is minder bemoeienis vanuit Brussel dan een goede ontwikkeling volgens Rutte? ‘Ja, ik ben helemaal niet zo van de ‘Verenigde Staten van Europa’. Als het aan de premier ligt, wordt de EU een vereniging van landen die zich richt op veiligheid, het creëren van banen en het beteugelen van immigratie.

Meer of minder EU?

De Europese Unie blijft een lastig verkiezingsthema voor Rutte. Zijn belangrijkste concurrent, Geert Wilders (PVV), wil per se dat Nederland uit de EU stapt en scoort vaak punten met een uithaal naar ‘de bureaucraten in Brussel’. In het Europees Parlement zit VVD in dezelfde fractie als D66, die bekendstaat als dé pro-EU-partij.

Hoewel de Europese Commissie inderdaad met voorstellen komt om de EU te hervormen, gaan er in Brussel ook andere stemmen op. Zo pleit Verhofstadt ervoor om veranderingen aan te brengen in onder meer het Verdrag van Lissabon om zo meer macht naar Brussel te halen. De Europese Unie moet volgens Verhofstadt een ‘echte regering’ krijgen, met bijvoorbeeld een minister van Financiën en een minister van Buitenlandse Zaken.