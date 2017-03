Turkije haalt uit: ‘Nederland laat zich gijzelen door Wilders’

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavuşoğlu laat zich maandag in harde bewoordingen uit over Nederland. Met het verzet tegen de campagnebijeenkomsten met Turkse politici laat Nederland zich ‘gijzelen door Geert Wilders’, vindt de Turkse bewindsman.

Çavuşoğlu wil op 11 maart in Rotterdam spreken op een politieke manifestatie om Turkse kiezers over te halen ‘ja’ te stemmen bij het Turkse referendum in april.

Koenders geïrriteerd over Turkse bewering

Volgens Cavusoglu zou de Nederlandse regering hem hebben gevraagd pas na de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart te komen, om te voorkomen dat de PVV in de kaart wordt gespeeld. Een bewering die met klem wordt ontkend door minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders: ‘Dat is pertinent onwaar. Ik zou de Turkse regering willen vragen dit soort onwaarheden niet te verkondigden. Het gaat over hun referendum, niet over onze verkiezingen,’ aldus Koenders.

Het kabinet is fel tegen de komst van Çavuşoğlu. Het referendum gaat over de uitbreiding van de macht van de Turkse president, om te beginnen: van Recep Tayyip Erdogan. Als er een ‘ja’ uitkomt, kan hij in principe tot 2029 blijven zitten en wordt zijn macht flink verruimd.

Als de Nederlandse regering bang is dat door zijn optreden de steun voor Wilders bij de Tweede Kamerverkiezingen zal toenemen, dan valt daar best over te praten, zei Çavuşoğlu tegen het Turkse persbureau Anadolu. ‘Wanneer je mij dat netjes laat weten, kan ik je hierbij helpen, maar als je eerst tegen de pers zegt “nee, hij kan niet komen”, en daarna pas met mij praat, dan ketst dat natuurlijk af.’

Çavuşoğlu zegt hoe dan ook te komen: ‘Wij zullen gaan en onze staatsburgers spreken.’ Hij noemde het onacceptabel dat hoteleigenaren en zaalverhuurders onder druk worden gezet om geen accommodatie beschikbaar te stellen en dat wordt gedreigd met de politie. Dat komt volgens de minister neer op ‘systematische onderdrukking’.

Wilders kondigde maandagmiddag aan voor de Turkse ambassade te gaan protesteren tegen de campagnevoering. ‘Geen Turkse ministers op campagne in Nederland. #pleurop!’ schreef de PVV-leider op Twitter.

Erdogan verwees naar nazi-verleden Duitsland

Naast Çavuşoğlu doet ook Erdogan zelf een duit in het zakje. ‘Het is een schande,’ zegt hij over de houding van Nederland ten opzichte van Turkse bewindslieden die campagne willen voeren. Dit besluit heeft Nederland niet uit vrije wil genomen, zo beredeneert hij maandag in de krant Hurriyet.

Afgelopen weekeinde haalde Erdogan al uit naar Duitsland, dat zich volgens hem ‘niet anders gedraagt dan in de nazitijd’. Maandag sprak hij zich ook dreigend uit jegens de Duitsers: hij zal ‘de wereld opschudden’ als hij niet mag komen spreken in Duitsland, aldus de Turkse president.

Ondanks het verzet van diverse landen zal het niet tot een Europees verbod komen. De ministers van Buitenlandse Zaken in verscheidene EU-lidstaten willen daar niets van weten. De Nederlandse minister Bert Koenders (PvdA) noemde de Turkse campagne in Europa ‘onwenselijk’.