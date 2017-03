Justitie grijpt niet in: ‘Eritrese asielzoekers vieren massaal vakantie in eigen land’

De aanpak van Eritreeërs die in eigen land met vakantie gaan nadat ze asiel hebben aangevraagd in Nederland, laat veel te wensen over. Het ministerie van Justitie beloofde na berichten over de vakantie vierende asielzoekers in te grijpen en verblijfsvergunningen af te pakken, maar dat is bij Eritreeërs nog niet gebeurd.

In bijna twee jaar zijn enkele tientallen verblijfsvergunningen ingenomen van asielzoekers die met vakantie gingen naar hun land van herkomst. Bij Eritreeërs speelt het probleem in mindere maten, stelt Justitie. Uit onderzoek van De Telegraaf blijkt dat niet het geval: Eritrea zou veel geld verdienen aan Eritrese asielzoekers die vakantie vieren in eigen land.

‘Ik ken deze bronnen niet’

Reisorganisaties geven aan dat de Eritreeërs in veel gevallen op bezoek gaan bij familie. Het zou tienduizenden Eritreeërs betreffen met verblijfsvergunning in Europese landen.

Het ministerie van Justitie zegt tegen elsevier.nl dat het onderzoek loopt naar statushouders die in land van herkomst met vakantie gaan. Een woordvoerder bevestigt dat Justitie nog geen Eritreeërs heeft betrapt. ‘Maar wij kennen ook de bronnen van De Telegraaf niet,’ aldus de woordvoerder.

Justitie kan naar eigen zeggen niet nagaan om wie het gaat in de reportage van de krant. ‘We kunnen niet zien wie dit zijn. Het hoeven geen nieuwe Nederlandse statushouders te zijn en het kan ook gaan om vluchtelingen die voor het vorige regime zijn gevlucht. Dat weten we niet.’

Internationale aanpak

Uit eerdere berichten blijkt dat ook Iraakse, Iraanse en Soedanese migranten met verblijfsstatus in Nederland met vakantie gingen in eigen land. In december gaf staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD) aan samen met de Belgische staatssecretaris Theo Francken te werken aan een oplossing.

Justitie zegt dat het onderzoek naar vakantie vierende Eritreeërs niet wordt aangescherpt naar aanleiding van de berichtgeving. Het kan wel aanleiding zijn om opnieuw het gesprek aan te gaan met België en Duitsland over de gezamenlijke aanpak van asielzoekers die in eigen land met vakantie gaan.