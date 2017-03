Wilders woedend over Turks verrassingsbezoek aan Hengelo

Niet alleen de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu plant een bijeenkomst in Nederland. De minister van Familiezaken Fatma Betul Sayan Kaya zou vrijdag met Turkse Nederlanders komen spreken in Hengelo.

De gemeente Hengelo is verrast door het bezoek en gaat nu overleggen over wat te doen. De zaaleigenaren wisten in eerste instantie ook van niets. Er was een zaal bij hen geboekt, maar het was niet bekend waarvoor. Nadat bekend werd dat het voor de Turkse minister was, hebben de eigenaren de bijeenkomsten afgezegd, meldt RTL Nieuws.

Protest van Wilders

PVV-leider Geert Wilders is woedend en dringt aan op een spoeddebat over de kwestie. Hij roept zijn collega’s op terug te komen van het verkiezingsreces voor een debat in de Tweede Kamer. Regeringspartijen VVD en PvdA laten weten het voorstel van de PVV niet te steunen. Ook de SP vindt het niet nodig. Deze partij wil wel graag een brief van het kabinet waarin de laatste stand van zaken wordt gegeven.

Woensdag demonstreerde Wilders al voor de Turkse ambassade in Den Haag tegen de komst van campagnevoerende bewindslieden. ‘Jullie zijn niet welkom hier,’ was zijn boodschap.

AK-partij van Erdogan

De bijeenkomst in Hengelo zou zijn georganiseerd door Evet, een lobbyorgaan van de Turkse AK-partij (AKP)- de partij van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan – in Nederland. De Turken voeren campagne voor een ‘ja’ stem voor het referendum dat in april wordt gehouden, en waarmee Erdogan zijn macht flink kan uitbreiden.

Nederland zit niet te wachten op de Turkse bezoekjes, omdat het niet gewenst is dat Turkije hier campagne voert. Ook Cavusoglu – en wellicht zelfs Erdogan zelf – wil hier campagne komen voeren. ‘Ik kom hoe dan ook naar Nederland,’ verklaarde Cavusoglu eerder, nadat een bijeenkomst in Rotterdam-Hoogvliet werd afgelast. Volgens de Turkse minister wil hij ook best na de verkiezingen van 15 maart komen, maar dan moet minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders dat wel aan hem vragen. ‘Een handreiking,’ noemde D66-leider Alexander Pechtold deze uitspraak eerder op de dag.