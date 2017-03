Zo reageert DENK op diplomatieke rel in Rotterdam

Terwijl de meeste lijsttrekkers hun steun voor premier Mark Rutte uitten, nadat hij de landingsrechten introk van het vliegtuig van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, laat DENK een ander geluid horen. Op Twitter zegt DENK-leider Tunahan Kuzu dat de actie van Rutte alleen maar verkiezingsretoriek is.

Nadat de Turkse minister van Buitenlandse Zaken is teruggestuurd, en ook de minister van Familiezaken werd uitgezet, was Kuzu duidelijk: Rutte handelt alleen maar uit partijbelang. ‘Deze escalatie is ongekend en helpt niemand behalve Rutte die omwille van de verkiezingen kiezers van Wilders probeert af te snoepen,’ schrijft de lijsttrekker op Twitter.

Verder roep ik alle demonstranten op om de rust en kalmte te bewaren 2/2 Een uitgebreide verklaring volgt. — Tunahan Kuzu (@tunahankuzu) 11 maart 2017

‘Bereid bijdrage te leveren’

Kuzu zegt ook contact te hebben gehad met zowel Rutte als Ahmed Aboutaleb, de burgemeester van Rotterdam. ‘Ik heb geprobeerd bij Rutte om mijn bijdrage te leveren om te de-escaleren. Nog steeds toe bereid.’

Bij de rellen in Amsterdam zijn twaalf demonstranten aangehouden. Zeker zes agenten zijn gewond geraakt. ‘Ik roep de premier op om eens deëscalerend op te treden en roep burgemeester Aboutaleb op om geen geweld te gebruiken tegen burgers,’ schreef Kuzu op Twitter.

In eerste instantie weigerde DENK nog te reageren op de rel in Rotterdam. ‘We moeten nog overleggen,’ zei de partij tegen journalisten. Ook zaterdagnacht kondigde Kuzu aan dat een uitgebreide verklaring nog volgt.