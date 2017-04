Achter de schermen zag Samsom de strijd met Asscher niet zitten

Voormalig PvdA-leider Diederik Samsom wilde vorig jaar niet dat er een lijsttrekkersverkiezing zou worden gehouden binnen zijn partij. Hoewel hij in eerste instantie enthousiast reageerde, wilde hij bij nader inzien toch gewoon opnieuw lijsttrekker worden zonder raadpleging van de leden.

Hij vroeg de huidige PvdA-leider Lodewijk Asscher zich niet te kandideren, meldt NRC zaterdag.

Geheime sessies

Er zou zich vorig jaar achter de schermen al een strijd hebben afgespeeld over het leiderschap van Samsom. De partijtop bestaande uit Asscher, PvdA-voorzitter Hans Spekman en minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zouden Samsom tijdens geheime sessies in het Lloyd Hotel in Amsterdam duidelijk hebben gemaakt dat hij zich terug zou moeten trekken wanneer zijn populariteitscijfers niet beter werden.

Samsom wilde graag lijsttrekker blijven, en was in eerste instantie ook voorstander van een nieuwe lijsttrekkerschapsverkiezing. Maar na de zomer begon hij terug te krabbelen. Volgens hem zou een strijd met Asscher schadelijk uitpakken voor de partij, en hij vroeg Spekman om af te zien van nieuwe verkiezingen. Toen hij daar geen steun voor kreeg, kondigde Samsom opnieuw zijn kandidaatschap aan, tot grote irritatie van Asscher, Spekman en Dijsselbloem. Zij zouden van mening zijn dat hij zich daarmee niet aan de afspraken hield.

PvdA-verlies

Asscher hield lange tijd de boot af over of hij zich wel of niet kandidaat zou stellen, maar deed dat uiteindelijk toch. Toen Samsom verloor, stapte hij direct op als fractievoorzitter en als Tweede Kamerlid.

Meer nieuws, elke dag in je inbox? Meld je aan voor Elseviers nieuwsbrief >>

De PvdA leed een historisch verlies tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. De partij zakte met 29 zetels naar een totaalaantal van negen zetels in de Kamer. De strijd tussen Samsom en Asscher, en de uiteindelijke verkiezing van Asscher als lijsttrekker zien veel PvdA’ers als de reden daarvoor.