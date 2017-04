Alarm over inzet dronebommen door jihadisten in het Westen

De kans op een aanslag in Nederland blijft reëel. Het is vooral het ‘innovatieve vermogen’ van terroristengroepen dat een gevaar vormt. Te denken valt bijvoorbeeld aan aanslagen met drones.

In het kwartaalrapport Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland, dat vanmorgen is gepresenteerd, slaat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), Dick Schoof, alarm over de mogelijke inzet van dronebommen.

In contact met Islamitische Staat

Drones met explosieven zijn al ingezet op het slagveld in Syrië en Irak. ‘Op IS-mediakanalen wordt deze [manier van aanslagen plegen] verheerlijkt,’ aldus Schoof. ‘Hier kan een inspirerende werking van uitgaan op jihadisten in het Westen.’ Volgens de NCTV zijn vliegende drones moeilijk te detecteren. Hij zegt dat de recente aanslagen in België en Duitsland laten zien dat ook Nederland kwetsbaar is.

Het dreigingsniveau blijft dan ook onveranderd: niveau 4 op een schaal van 5. Hoewel de NCTV de dreiging als reëel ziet, zijn er vooralsnog geen concrete aanwijzingen voor een aanslag. Vorig jaar zijn 22 jihadistische aanslagen gepleegd in het Westen, waarvan 19 door een eenling. Volgens de NCTV stonden ze bijna allemaal in contact met Islamitische Staat.

Dreiging polderjihadisme is gestopt

Ook jihadisten die naar verwachting binnenkort terugkomen uit Syrië en Irak vormen een gevaar, zegt Schoof. Terrorismedeskundige Edwin Bakker zei vorige week juist tegen Elsevier.nl dat de Nederlandse aanpak van jihadisten zijn vruchten afwerpt. De autoriteiten waren relatief snel met een hard optreden tegen jihadisten. ‘We hebben veel geleerd omdat we zo vroeg werden geconfronteerd met de Hofstadgroep. Er zijn landen die te lang hebben gewacht voordat ze echt ingrepen.’

Politieke correctheid speelt daarbij een rol. ‘Nederland liep voorop vergeleken met Zweden en Duitsland waar men meer vrijheid kreeg voor opruien en het verspreiden van jihadisme.’ Het verstoren van demonstraties en het tegengaan van opruiing door jihadisten hebben ervoor gezorgd dat de dreiging van het polderjihadisme is gestopt, is te lezen in het boek Nederlandse jihadisten. Van naïeve idealisten tot geharde terroristen, dat Bakker schreef met terreurexpert Peter Grol.