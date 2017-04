VVD-voorzitter Keizer over integriteitskwestie: ‘Ik heb schoon geweten’

Bij de verkoop van uitvaartbedrijf De Facultatieve hebben VVD-voorzitter Henry Keizer en zijn partners integer gehandeld, zegt Keizer zelf. De voorzitter zegt een schoon geweten te hebben en vindt dat er ten onrechte ophef is ontstaan over de verkoop.

Eerder deze week brachten journalisten van onderzoekswebsite Follow The Money naar buiten dat Keizer voor 30.000 euro een miljoenenbedrijf zou hebben overgenomen. FTM reconstrueerde hoe Keizer met drie zakenpartners 12,5 miljoen euro betaalde voor uitvaartbedrijf de Facultatieve. Op het moment van verkoop had het bedrijf een nettovermogenswaarde van 34 miljoen.

MBO Volgens VVD-voorzitter Henry Keizer is de verkoop van uitvaartonderneming De Facultatieve vooral zo ingewikkeld omdat het een Management Buy Out (MBO) betreft. De kopers van de onderneming vormen tevens de directie ervan: ‘Ik zat aan beide kanten van de onderhandelingstafel.’ De kopers hebben veel meer informatie over de financiën van het te kopen bedrijf dan gebruikelijk is, en er zijn geen concurrerende biedingen van andere partijen geweest die met het verkoopbedrag te vergelijken zijn.

Daarnaast werd het bedrag dat Keizer en zijn partners betaalden voor de aandelen in de Facultatieve opgebracht uit niet-uitgekeerde dividenden van de vereniging achter het bedrijf. Per saldo betaalden Keizer en zijn partners zelf een kleine 30.000 euro voor het bedrijf.

Verschillende waarderingen

Keizer – rechterhand van demissionair premier Mark Rutte – legde vrijdag een verklaring af over het onderzoek en de verkoop. Voor de besloten persconferentie was FTM, net als diverse andere media, niet uitgenodigd. Bij het hek voor het gebouw waar Keizer ‘in gesprek’ wilde met een aantal media, werden de namen opgenoemd van de journalisten die wel naar binnen mochten.

Tijdens de persconferentie gaf Keizer toe de zaak ‘nogal ingewikkeld’ te vinden. In een verklaring stelt hij dat er door Follow The Money geen onderscheid is gemaakt tussen de boekhoudkundige waarde van het bedrijf en de waarde van de aandelen bij verkoop. ‘De waardering van een bedrijf wordt niet bepaald door de boekhoudkundige waarde, maar door de te verwachten winsten en kasstromen.’ De waardering van gebouwen en inventaris is niet van belang bij de waardering van de aandelen, aldus Keizer.

Belangrijk is volgens de partijvoorzitter dat het bedrijf uitging van externe waarderingen door drie financieel adviseurs: Borrie, BDO en Deloitte. Daaruit kwam een waardering van tussen de 6 en de 19 miljoen euro. De vereniging ging vervolgens met de managers akkoord over 12,5 miljoen euro, zegt Keizer.

‘Die dikke deugt niet’

De partijvoorzitter houdt vol een ‘schoon geweten’ te hebben. ‘We hebben alles volgens de regels laten verlopen,’ aldus Keizer. De bewering dat hij veel te weinig zou hebben betaald voor De Facultatieve, is ‘absoluut onjuist’, aldus Keizer. Keizer ziet zichzelf vooral als slachtoffer. ‘Door FTM is een sfeertje gecreëerd van “die dikke deugt niet”,’ zegt de ondernemer.

De VVD reageerde eerder laconiek op de beschuldigingen. De kwestie is nog niet door leden aangekaart en de integriteitscommissie wacht op meer bewijs voordat er een onderzoek wordt geopend naar Keizer. Voor de liberale partij is de zaak toch schrijnend: Keizer – bijnaam ‘mister integriteit’ – had juist de opdracht gekregen om iets te doen aan de schandalen bij de VVD.

Volgens Keizer is er geen reden voor de integriteitscommissie om zich over de kwestie te buigen. Mogelijk besluit de commissie of het bestuur van de VVD alsnog de zaak te onderzoeken. ‘Maar daarmee ga ik me natuurlijk niet bemoeien,’ aldus Keizer.