Koning emotioneel over Friso en MH17: dit viel nog meer op

Dit moet geen aflevering worden over het feit dat ik vier jaar Koning ben, zegt Willem-Alexander in een speciaal interview voorafgaand aan Koningsdag. Nee, het moet gaan over zijn leven, nu hij morgen 50 jaar wordt. De opvallendste momenten in het gesprek met presentator Wilfried de Jong.

Het interview in Villa Eikenhorst – het woonverblijf van koning Willem-Alexander. Máxima en de prinsesjes – liep volgens het format van tv-programma Zomergasten. Aan de hand van tv-fragmenten vertelt de vorst over zijn leven.

Volgens Willem-Alexander waren zijn kinderjaren onbezorgd, een periode waar hij met veel plezier op terugkijkt. Hij luisterde voornamelijk naar de radio. In huize Van Oranje was geen tv. ‘Mijn ouders (Beatrix en Claus, red.) vonden dat een beeldscherm niet goed was voor de ogen.’ Toen ik eenmaal tv ging kijken, raakte ik er wel verslaafd aan, sprak de Koning.

Willem-Alexander heeft veel met sport. Hij reed de Elfstedentocht en was lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Maar het bezoeken van de Olympische Spelen was niet vanzelfsprekend. Prins Claus wilde er niets mee te maken hebben na de gijzeling van Israëlische atleten tijdens de Olympische Spelen in München in 1972. ‘Mijn vader (Claus was Duits, red.) kon het niet verkroppen dat juist de Duitsers dit niet konden voorkomen. Hij was er kapot van. Toen het IOC Willem-Alexander later vroeg om lid van het bestuur te worden, verwachtte hij dan ook dat zijn ouders ‘nee’ zouden zeggen. Maar het was juist prins Claus die zei: ‘Dat moet je doen.’

De zwarte bladzijde in de Duitse geschiedenis, de Holocaust, drukte op de schouders van prins Claus. Hij kon het niet achter zich laten: ‘Het leefde echt voor hem.’ Dat zijn vader met depressies kampte – waar later ook nog de ziekte van Parkinson bijkwam – viel Willem-Alexander als jonge prins zwaar.

Hij noemt de marineopleiding heel belangrijk voor zijn ontwikkeling: ‘Het bracht structuur in mijn leven. Als ik dat niet had gedaan, had het wel eens anders kunnen aflopen met mijn studie. Dan was het allemaal wat minder glorieus geweest.’ Willem-Alexander studeerde geschiedenis aan de universiteit in Leiden.

Als er beelden van de uitvaart van broer Friso worden vertoond, raakt de Koning geëmotioneerd. Hij vindt het moeilijk om het terug te zien. ‘Natuurlijk de uitvaart van mijn broer, dat is nog steeds wel heel erg aangrijpend als ik dat zie,’ zegt hij tegen De Jong met tranen in zijn ogen. Hij zegt lang te hebben gehoopt dat er een teken kwam dat goed kwam met zijn broer die na het ski-ongeluk in coma lag. Het is een litteken dat nooit helemaal heelt. Het was ook toen dat hij besefte wat het betekent als een moeder haar kind verliest.

Over zijn vrouw Máxima niets anders dan lovende woorden. ‘Ze betekent alles voor mij. Ze is niet alleen mijn vrouw, maar ook mijn maatje. Ze is ook kritisch. Een sparring partner.’

De ramp met vlucht MH17 was voor hem ook een heel beladen moment. ‘Als je die rouw ziet van de nabestaanden…vreselijk.’ Familieleden en vrienden van de omgekomen passagiers kwamen naar hem toe. ‘Jij hebt ook een broer verloren bij een ongeluk, jij weet wat het betekent.’