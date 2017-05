Buma: ‘Absoluut geen gesprekken over ministersposten’

CDA-leider Sybrand Buma ontkent in alle toonaarden dat er gesproken wordt over ministersposten bij de formatie. Eerder op de dag meldde RTL Nieuws dat de eerste namen al nadrukkelijk circuleren.

‘Absoluut niet,’ zei Buma, bij het verlaten van de Stadhouderskamer, aan het eind van de middag. Hij ontkent dat er al over mogelijke ministersposten is gesproken. Ook Alexander Pechtold weerspreekt deze geruchten: ‘Ik heb nog nooit zoiets onzinnigs gezien.’

Sinds woensdag zijn de formatiegesprekken weer hervat. Na een week onderbreking is de kabinetsformatie onder leiding van informateur Edith Schippers weer in volle gang. ‘Deze week begon heel verdrietig, met de begrafenis van de moeder van Jesse Klaver. Ik vond het ongelofelijk knap dat hij met zoveel energie weer aan tafel zat,’ zei Schippers.

Meer nieuws, elke dag in je inbox? Meld je aan voor Elseviers nieuwsbrief >>

Geen drukke week

De prognose was dat de gesprekken deze week niet op het scherpst van de snede worden gevoerd. Enerzijds om de leider van GroenLinks te ontlasten, anderzijds omdat Mark Rutte vandaag niet aanwezig is. De demissionair premier heeft ’s ochtends verplichtingen in de privésfeer en zal ’s avonds aanwezig zijn op de Dam, voor Dodenherdenking. Zijn secondant Halbe Zijlstra neemt in de Stadhouderskamer op het Binnenhof de honneurs waar.

Het gonst inmiddels van de geruchten over de verdeling van de ministeries. De verdeling van de ministersposten is allerminst definitief, maar enkele namen zingen hardnekkig rond. RTL Nieuws meldt dat de VVD, naast het ministerie van Algemene Zaken, ook lonkt naar het ministerie van Sociale Zaken, nu nog bemand door Lodewijk Asscher van de PvdA. Zijlstra heeft een aantal malen laten doorschemeren die post te ambiëren.

Financiën

Het CDA zou, als tweede partij, het ministerie van Financiën naar zich toe willen trekken, doorgaans een post waar de minister zich onder de bevolking geliefd kan maken. De naam van Wopke Hoekstra (Eerste Kamerlid voor het CDA en medeauteur van het partijprogramma) circuleert voor die positie. D66 zou ook interesse hebben getoond voor die ministerspost, en Wouter Koolmees naar voren willen schuiven.

D66-leider Alexander Pechtold zou zich warmlopen voor het ministerie van Onderwijs. D66 zou verder interesse hebben in het ministerie van Economische Zaken. Ook is er interesse voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. De kleinste formatiepartner GroenLinks zou Ontwikkelingssamenwerking en Infrastructuur & Milieu naar zich toe willen trekken.