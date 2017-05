GroenLinks: beste milieuministers komen van VVD

De beste milieuministers tot dusver kwamen van de VVD, zegt GroenLinks. Volgens GroenLinks-europarlementariër Bas Eickhout is het niet het belangrijkste dat zijn partij de milieuminister levert in het nieuwe kabinet.

‘Soms is het beter een andere partij de verantwoordelijkheid te geven,’ zegt Eikhout in het radioprogramma Kamerbreed.

Vertrouwen in formatie

Eickhout reageerde daarmee op uitlatingen van Pieter Winsemius, een van de voormalige VVD-ministers van Milieu. Winsemius noemde het eerder ‘link’ als GroenLinks in de kabinetsformatie het domein milieu opeist.

In de formatie wordt onderhandeld door VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Vooral tussen het CDA en GroenLinks botst het op het gebied van milieu. Maar Eickhout en CDA-europarlementariër Esther de Lange hebben er vertrouwen in dat het goedkomt. ‘Anders zaten ze niet nog steeds aan tafel,’ aldus De Lange.

Het AD berichtte donderdagochtend dat CDA-leider Sybrand Buma milieumaatregelen die de burger geld kosten blokkeert. CDA-prominent Herman Wijffels haalde hard uit naar Buma: ‘Buma’s idee, dat hij ventileert aan de onderhandelingstafel, dat de markt dit kan oplossen, getuigt van een volstrekt onbegrip van wat er aan de hand is.’

De onderhandelaars konden zich niet vinden in het beeld dat werd geschetst. ‘Ik heb veel verhalen in kranten gezien en daar klopt weinig van,’ aldus VVD-Kamerlid Halbe Zijlstra. GroenLinks-leider Jesse Klaver liet weten ‘veel vertrouwen in het proces en alle collega’s daar aan tafel’ te hebben.

Klimaat en migratie heikele punten

Informateur Edith Schippers wilde niets kwijt over de berichtgeving. Wel stuurde ze afgelopen donderdag een brief uit over de voortgang van de formatie, op aandringen van PVV en SP.

Deze week hebben de onderhandelende partijen onder meer gesproken over migratie, veiligheid, wonen, landbouw, gas, arbeid, en zorg. Naast klimaat, blijft ook migratie een heikel punt voor de onderhandelende partijen.

Meer wil Schippers over de inhoud nog altijd niet kwijt. De onderwerpen waarover de partijen het wel eens zijn, blijven in nevelen gehuld.