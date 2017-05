Schippers: ‘Het ontbreekt aan politieke wil’

Na de vastgelopen poging om Alexander Pechtold van D66 met Gert Jan Segers van de ChristenUnie aan tafel te krijgen, gaf Edith Schippers dinsdagavond korte toelichting op het Binnenhof.

Schippers vraagt de fractievoorzitters om meer politieke wil om tot een coalitie te komen. ‘Eerst wil ik even gaan nadenken over hoe het nu verder moet. Ik kan geen ijzer met handen breken, uiteindelijk is het aan de fractievoorzitters om tot overeenstemming te komen,’ zegt de informateur. Schippers benadrukt dat de situatie er niet makkelijker op is geworden, nu D66 en ChristenUnie niet samen willen regeren. ‘Als dit zo doorgaat, dan schiet het met de formatie niet op.’

Op de vraag of alle opties nu afgewogen zijn, reageerde ze strijdbaar: ‘Ik geef de moed niet op.’ Opmerkelijk is dat Schippers gisteren nog liet weten dat een formatie met de ChristenUnie haar de enige logische optie leek.

Een urenlang gesprek tussen Segers, Pechtold en verkenner Schippers zal niet leiden tot nieuwe onderhandelingen, aldus Alexander Pechtold eerder op de avond. Gert Jan Segers over het gesprek: ‘Het gaat niet over persoonlijke verhoudingen. We hebben gekeken wat er onder de streep overbleef. Toen hebben we elkaar diep in de ogen gekeken en gezegd: “Nee, dit heeft geen zin.”‘

Andere partijen lieten het afweten: PvdA-leider Lodewijk Asscher zei geen interesse te hebben in formatiegesprekken met het ‘motorblok’. Ook Emile Roemer van de SP wil niet om tafel: hij heeft de VVD uitgesloten als coalitiepartner.

Onderhandelingen met GroenLinks

Vorige week maandag maakte Schippers bekend dat de onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks zijn vastgelopen. De onderhandelingen strandden op het thema migratie, maar er waren nog meer struikelblokken.

Een andere optie is een minderheidskabinet van 71 zetels. Dat betekent dat de partijen – net als het kabinet-Rutte II, dat geen meerderheid had in de Eerste Kamer – veel moeten onderhandelen met oppositiepartijen om op verschillende onderwerpen een meerderheid te kunnen halen. D66 zal geen voorstander zijn van een coalitie zonder extra linkse partij. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht, wil D66 niet als enige linkse partij verantwoordelijk zijn voor het centrum-rechtse beleid van VVD en CDA.