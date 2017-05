Poster met zoenende moslima oogst kritiek maar toch vooral lof

Wethouder Ronald Schneider (Leefbaar Rotterdam) van Integratie hing woensdagochtend vroeg de eerste posters op voor een campagne tegen huwelijksdwang en voor vrije partnerkeuze. De lokale fractie van de PvdA en de islamitische partij Nida in Rotterdam reageren boos, maar verder zijn de reacties overwegend positief.

Op de posters zijn onder meer een moslima en joodse man te zien, innig zoenend voor de Erasmusbrug. Op de poster staat verder de tekst: ‘In Nederland kies je je partner zelf’, en: ‘Voel jij je vrij om te kiezen?’ Op sociale media draagt de campagne de hashtag #zelfbeschikking.

Weerstand bij PvdA, Nida, en moslimorganisatie

Nida en PvdA reageren kritisch op de posters. ‘Ik zie dit vooral als een verkiezingsuitlating van Leefbaar Rotterdam. Het is roeptoeteren en van de zotte om een serieus probleem zo neer te zetten,’ zegt PvdA-raadslid Fatima Talbi in AD .

Ook Nourdin el Ouali, Nida-fractievoorzitter, is niet blij met de posters: ‘Ik vind het stereotyperend, etnocentrisch en provocerend. Hier is echt niemand bij gebaat.’ Beide partijen zeggen wel achter de boodschap te staan die de posters moeten uitdragen, maar de vorm zou hen tegen de borst stuiten. Ook de Rotterdamse moslimorganisatie SPIOR wijst de vorm af. Die roept ‘vooral weerstand’ op bij de doelgroep, zegt directeur Marianne Vorthoren.

Ook hekelt zij de ‘nadruk op moslims’, en zegt ze dat huwelijksdwang ook in andere gemeenschappen voorkomt. Er zijn echter verschillende posters, zowel met moslims als met andere minderheden, en zoenende vrouwen.

Roep voor landelijke campagne

Leefbaar Rotterdam, D66 en VVD zijn juist blij met de campagne. Op Twitter laten verschillende politici van die partijen zich positief uit over de posters.

Keklik Yücel – voormalig Tweede Kamerlid van de PvdA – zegt de kritiek bijvoorbeeld ‘misplaatst’ te vinden. Ze is het dus duidelijk niet eens met de Rotterdamse fractie van haar partij.

Hoezo woede. Totaal misplaatst. Lang leve de vrije keuze voor ieder individue….ongeacht achtergrond en/of geloof. https://t.co/8t4vljMQqE — Keklik Yucel (@keklikyucel) May 24, 2017

Shirin Musa van Femmes for Freedom – partner van de campagne – hoopt dat de Rotterdamse actie landelijk navolging krijgt. ‘Het is een baanbrekend statement van de gemeente. Die laat zien dat ze achter de zelfbeschikking van vrouwen staat. Dat ze vrouwen steunt die worden geconfronteerd met eergerelateerd geweld, gedwongen abortussen, die te horen krijgen dat ze te westers zijn of voor heropvoeding naar het land van herkomst worden gestuurd,’ aldus Musa in de Volkskrant. Ook op sociale media klinken er oproepen om de campagne voor vrije partnerkeuze landelijk uit te rollen.