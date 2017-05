Veroordeelde IS-terrorist maakte foto’s op vliegbasis Volkel

Een veroordeelde terrorist en sympathisant van terreurbeweging Islamitische Staat (IS) is vorige week opgepakt op de luchtmachtbasis van Volkel. Hij was daar aan het werk en viel op toen hij foto’s ging maken.

Dat meldt RTL Nieuws woensdagmiddag. Zowel het Openbaar Ministerie (OM) als Defensie hebben het bericht bevestigd.

Aansluiten bij IS

Het gedrag van de man (19) viel op, waarna hij onmiddellijk werd opgepakt door de marechaussee omdat hij een strafblad had, zo luidt de verklaring. De man werd in september 2015 aangehouden bij de Turks-Syrische grens.

De rechtbank oordeelde dat hij zich in Syrië wilde aansluiten bij een terreurorganisatie. Hiervoor kreeg hij twee jaar cel. Volgens de rechtbank werd de man ‘steeds extremer in zijn geloof’ en is hij aanhanger van het jihadisme en IS.

De man werd een paar maanden geleden vrijgelaten, en maakte deel uit van een groep die voor een bouwbedrijf graafwerk doet op vliegbasis Volkel. Op de basis gelden strenge toegangseisen, moeten bezoekers zich legitimeren en zou er altijd een achtergrondcheck moeten worden gedaan.

Vorige week zou het zijn opgevallen dat de man foto- en video-opnames maakte, een verboden activiteit op de luchtmachtbasis. Toen aan het licht kwam dat het ging om een veroordeelde terrorist, werd hij opgepakt op verdenking van het voorbereiden van terrorisme.

Man is weer vrijgelaten

Het OM verklaart dat hij na twee dagen is vrijgelaten, ‘omdat uit het onderzoek van de marechaussee geen aanwijzingen zijn gekomen dat hij strafbare feiten heeft gepleegd of wilde plegen’.

‘Een vervelend incident,’ zegt het OM, ‘maar geen reden tot paniek.’ Hoe kon de man, een veroordeelde terrorist, daar aan het werk zijn? Volgens Defensie viel de man in voor iemand die ziek was en werd hij via een extern bedrijf ingehuurd. Defensie gaat naar eigen zeggen onderzoeken hoe het is gegaan, en inventariseert ‘of we iets niet goed hebben gedaan’.

Vliegbasis Volkel is één van de twee bases van de Nederlandse F-16’s. Vanuit de basis wordt het Nederlandse luchtruim verdedigd. Het is een groot complex, waar zo’n 1.000 man aan defensiepersoneel werkzaam is.

De VVD en PVV hebben opheldering gevraagd over de kwestie. Ze vragen zich beiden af hoe het mogelijk is dat een man die bekendstaat als terrorist en IS-sympathisant toegang heeft kunnen krijgen tot een militaire basis. De VVD wil bovendien weten waarom hij alweer is vrijgelaten, gezien zijn verleden.