Zo wil Turkije Nederlandse ‘mensenrechtensituatie verbeteren’

Turkije heeft voor de zoveelste keer uitgehaald naar Nederland. Dit keer doet het land zijn beklag bij de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties.

Nederland krijgt de volle laag, onder meer vanwege de behandeling van de Turkse minister Fatma Betül Sayan Kaya (Familiezaken) bij haar bezoek aan Rotterdam tijdens de Turkijerel in maart.

‘Xenofobische sentimenten’

Turkije kwam met de kritiek tijdens de beoordeling van de mensenrechtensituaties in VN-lidstaten. Nederland was woensdag aan de beurt. De Turkse vertegenwoordiger spreekt van een jarenlange ‘verslechterende mensenrechtensituatie’ en ‘xenofobische en islamofobische trends’.

Ook het optreden van de Nederlandse autoriteiten bij het bezoek van Kaya in maart kan Turkije maar niet loslaten. Kaya werd het land uitgezet toen ze Turkse Nederlanders wilde toespreken bij het consulaat in Rotterdam. Volgens de Turkse delegatie in de VN ging dat optreden gepaard met mensenrechtenschendingen.

Kaya verklaarde eerder dat ze Nederland voor de rechter sleept vanwege haar behandeling. De minister noemt het ‘onrechtmatig’ dat ze tot ongewenst vreemdeling is verklaard.

Situatie verbeteren

Politieke partijen in Nederland krijgen daarnaast het verwijt racisme en islamofobie aan te jagen. ‘De hele verkiezingscampagne in Nederland werd besmeurd door het hatelijke taalgebruik vanuit alle politieke partijen richting moslims,’ aldus de Turkse vertegenwoordigers. De regering onder de Turkse president Recep Tayyip Erdogan haalde tijdens de Nederlandse verkiezingscampagne meermaals uit naar PVV-leider Geert Wilders. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu verweet Wilders er ‘fascistische denkbeelden’ op na te houden.

Turkije gaf woensdag ook aanbevelingen om de ‘mensenrechtensituatie’ in Nederland te verbeteren. Zo moet Nederland zich volgens de Turken voortaan houden aan de Conventie van Wenen, waarin regels over het diplomatieke verkeer zijn vastgelegd. Ook stelt Turkije voor om Turks-Nederlandse jongeren de mogelijkheid te geven op lagere en middelbare scholen Turks te volgen.