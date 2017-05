India levert vader Insiya Hemani niet uit

Shehzad Hemani, de Indiase zakenman die in september 2016 zijn dochtertje Insiya naar India ontvoerde, wordt niet uitgeleverd. India heeft het uitleveringsverzoek afgewezen.

Op 29 september 2016 rukken in Amsterdam drie mannen Insiya met geweld uit de handen van haar oma en haar tante. De mannen waren goed voorbereid: ze droegen tiewraps en een stroomstootwapen bij zich. Vanuit Duitsland vloog het meisje met haar vader – Shehzad Hemani – naar India. Daar verblijft zij in de metropool Mumbai (voorheen Bombay).

Uitleveringsverzoek afgewezen

Advocaat Gerard Spong, die Shehzad Hemani bijstaat, bevestigt dat India het Nederlandse uitleveringsverzoek heeft afgewezen. In India wegen de rechten van de man zwaarder dan die van de vrouw. Daarom zien de Indiase autoriteiten de affaire niet als kidnapping of onttrekking uit het ouderlijk gezag.

Peter Plasman, advocaat van de moeder Nadia Rashid, vindt de beslissing ‘spijtig’. Zijn cliënt hoopte dat door de uitlevering van Hemani ook Insiya weer snel in Nederland zou zijn.

Schijn bedriegt

Op de Facebook-pagina Humans of Amsterdam vertelt Rashid hoe zij Hemani ontmoette. Het koppel leek aanvankelijk een gelukkige toekomst tegemoet te gaan. Volgens Rashid veranderde Hemani nadat het huwelijk was voltrokken, in een gewelddadige, intimiderende man.

Shehzad Hemani is directeur van het grote Indiase staalbedrijf Conros. Op zijn persoonlijke Twitter-account geeft hij zijn versie van het verhaal. Opvallend is hoe ook de Indiase krant Mumbai Mirror aandacht besteedde aan de zaak, geheel vanuit het perspectief van de vader. Zo zou Hemani in februari 2016 bij de Indiase politie aangifte hebben gedaan van kidnapping, nadat Rashid hun dochter Insiya mee naar Nederland nam.