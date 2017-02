De logica van Plasterk: eigenlijk alles ‘zou wel kunnen’

Ik ben er niet zeker van dat Ronald Plasterk geen rokkenjager is. Het is trouwens niet uitgesloten dat Melanie Schultz van Hagen in een Ferrari van een vriend ’s nachts met 180 kilometer over de autosnelwegen racet. Het verhaal dat Mark Rutte onlangs zijn vleugel in de open haard heeft opgestookt, schijnt niet onwaar te zijn.

Hou me ten goede: ik insinueer dit niet, ik zeg niet dat het allemaal wáár is, maar ik zeg alleen dat het zou kunnen. Als u denkt dat u slachtoffer bent van nepnieuws, hebt u het fout. Het is de wijze van redeneren van prof. dr. Plasterk.

Oekraïne

Deze eminente wetenschapper, maar dan wel in zijn kwaliteit van minister van Binnenlandse Zaken, heeft verklaard niet zeker te zijn van de geldigheid van de 427.000 handtekeningen die zijn opgehaald voor het Oekraïne-referendum.

U hoort de minister niet zeggen dat er daadwerkelijk fraude is gepleegd, maar hij concludeert alleen dat het zou kunnen.

Daar heeft Plasterk een punt. Eminent wetenschapper geweest, echte bèta, moleculair bioloog; zo iemand weet dat water kookt bij 100ºC en bevriest bij 0ºC en dat verder bijna alles onzeker is.

Maar het zou hem sieren als hij wat meer rekening hield met collega-politici die niet met zo’n hoog IQ gezegend zouden kunnen zijn. Neem nou Kees Verhoeven van D66, die geschrokken reageerde: “Ik had dit eerder willen weten en neem dit hoog op.”

Die Kees. Die had eerder willen weten dat iets zou kunnen.