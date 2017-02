‘Opmerkelijke timing’ van PvdA bij initiatiefwet tegen straatintimidatie

Amsterdam krijgt als eerste stad van Nederland een verbod op straatintimidatie. De gemeenteraad heeft een voorstel van VVD en CDA woensdagmiddag aangenomen.

Eerder op de dag kondigde PvdA-kamerlid Ahmed Marcouch een landelijke initiatiefwet aan om het strafbaar te maken om vrouwen op straat lastig te vallen. Burgemeester Eberhard van der Laan (PvdA) noemt de timing van zijn partijgenoot ‘opmerkelijk’.

De burgemeester benadrukt dat het plan al jaren wordt besproken en juist woensdag op de planning stond in de Amsterdamse raad. ‘Ik geef hem maximaal een maand om de initiatiefwet te maken en in te dienen,’ aldus Van der Laan tegen De Telegraaf. Met dat tijdsbestek zou het net voor de verkiezingen worden.

Boetes tot 4.100 euro

Van der Laan zocht eerder al uit of het mogelijk is om een verbod op straatintimidatie, in de volksmond vaak ‘sisverbod’ genoemd, expliciet in de gemeentelijke regelgeving op te nemen. Daarmee kan het gezag sneller optreden. Dat bleek volgens hem mogelijk.

Onder straatintimidatie valt onder meer het (seksueel) lastigvallen van vrouwen, homo’s of gemeentelijke opsporingsambtenaren. Halverwege dit jaar mogen handhavers boetes uitschrijven aan mensen die anderen intimideren, uitschelden of naroepen.

Wanneer een handhaver dit hoort of ziet, kan de dader rekenen op een boete van hoogstens 4.100 euro. In mei dit jaar kaartten VVD-raadslid Dilan Yeşilgöz-Zegerius en CDA-raadslid Marijke Shahsavari-Jansen straatintimidatie in Amsterdam aan in een initiatiefvoorstel.

Ook Yeşilgöz vindt de timing van Marcouch wonderlijk. Bovendien is zij een voorstander van een lokale aanpak van straatintimidatie. Het voorstel van de PvdA is volgens haar beperkter en overbodig. ‘Beter om het lokaal te regelen, en dat doen we al,’ zegt het raadslid woensdag tegen Elsevier.nl.

Breder dan alleen vrouwen

Hoewel het verbod veel aandacht krijgt vanwege de intimidatie van vrouwen, richt het zich op een breder terrein: zo worden homo’s en transgenders specifiek genoemd. Daarnaast kan het zich uitbreiden naar iedereen die vanwege bepaalde (uiterlijke) kenmerken intimiderend benaderd wordt, zoals ouderen of etnische minderheden.

Na het voorstel van Marcouch wil de Kamerfractie van de VVD afwachten welk effect het verbod heeft in Amsterdam. Het CDA steunt de PvdA volop, en Marcouch kan ook op de steun van de ChristenUnie rekenen. Volgens Marcouch is het vooral erg dat vrouwen zich moeten aanpassen door intimidatie op straat: ‘Ze doen geen kort rokje aan of mijden bepaalde buurten. Dat is niet normaal. Seksuele intimidatie accepteren we niet.’

Eerder uitte Yeşilgöz zich in soortgelijke bewoordingen: ‘Als ik zie dat jij in een bepaalde straat wordt lastiggevallen, dan zal ik – bewust of onbewust – die straat later ook vermijden.’ Het Amsterdamse plan is er daarom op gericht om ook op te treden tegen straatintimidatie wanneer het slachtoffer daarvan geen aangifte heeft gedaan.