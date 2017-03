Ik wil een land met ook ‘veel gekke mensen’, zegt Rutte

Doe normaal, of ga anders weg. Dat wilde premier en VVD-lijsttrekker Mark Rutte kwijt aan de Nederlanders die zijn ingezonden brief eind januari lazen. Zijn schrijven in verschillende kranten kwam hem op kritiek te staan.

Critici meenden dat Rutte met zijn oproep tegen hufterigheid vooral doelde op immigranten.

‘Een land met veel gekke mensen’

Daar wil de VVD’er vanaf zijn. De oproep was niet alleen gericht op allochtonen, maar op iedereen, zei Rutte vrijdag tegen de Amsterdamse stadszender AT5: ‘Ook tot de blanke Nederlanders die achterin de zaal stonden te gillen toen er een azc bij hen in de buurt kwam. Net zo goed als tot mensen die van buiten komen en zich er niet van vergewissen wat voor land we zijn.’

Hij herhaalde dat ‘als het je hier niet bevalt en je houdt je niet aan basale normen en waarden, je weg mag’. Een land met alleen maar ‘normale’ mensen dan? Ook dat niet. ‘Ik wil géén eenvormig land. Ik wil een land met veel gekke mensen. Maar binnen de wet in Nederland kun je heel veel gekke dingen doen. Dat is juist superleuk aan ons land. Maar je doet dat niet op een manier dat je andere in de weg zit en alleen maar leeft voor jezelf.’

In een open brief in onder meer het Algemeen Dagblad vroeg Rutte zich af hoe komt dat ‘we als land zo welvarend zijn, maar sommige mensen zich zo armzalig gedragen?’ Rutte zegt zich te storen aan de manier hoe ‘we met elkaar omgaan’. ‘Soms lijkt het dat niemand meer normaal doet. Er ligt slechts één vraag voor, zo schrijft hij. ‘Wat voor land willen we zijn?’ Hij zei klaar te zijn met de hufterigheid. Eerder raakte de premier in opspraak door de uitspraak ‘pleur op’, die hij deed in de richting van Turkse Nederlanders die geen binding hebben met Nederland.