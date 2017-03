Heeft Rutte de populistische golf gestopt? Dat is te makkelijk

De VVD, die de afgelopen jaren onder Rutte nauwelijks te onderscheiden was van D66, zal na de zege meer moeite moeten doen om de omvangrijke rechterkant van het electoraat te behagen, schrijft Syp Wynia. De kans dat de Turkse president Erdogan de VVD nog eens op een cruciaal moment te hulp schiet is immers niet bijster groot.

‘Het kabinetsbeleid is beloond,’ zei Mark Rutte nadat duidelijk was dat zijn VVD afgetekend de grootste partij was geworden. In werkelijkheid verloor de regeringscoalitie van VVD en PvdA bijna de helft van de Kamerzetels. Niet eerder in de Nederlandse parlementaire geschiedenis werd een regeringscoalitie naar verhouding zo zwaar afgestraft.

En dat ondanks de electorale opsteker – voor Rutte, althans – van de Turkije-rel. Zonder die diplomatieke crisis vlak voor de verkiezingen had de uitslag nog genadelozer voor de coalitie kunnen zijn.

PvdA in diepe rouw

Voor de VVD is het tenminste nog een overwinningsnederlaag, maar de PvdA werd in diepe rouw gestort. Met 9 zetels haalde de PvdA de slechtste score uit zijn geschiedenis. De PvdA moet het ook nog eens meer dan enige andere partij van 65-plussers hebben, waarmee het beeld van de PvdA als een sterfhuis nog eens wordt versterkt.

Onder Diederik Samsom verloor de PvdA definitief het vertrouwen als de partij die borg staat voor de sociale zekerheid. Nadat eerst de arbeiders al naar elders trokken, liepen ook veel allochtonen bij de PvdA weg, wat de geboorte van Denk (drie zetels) mogelijk maakte. In Amsterdam en Rotterdam wedijvert die partij qua grootte nu met de PvdA.

Behalve Mark Rutte (en Lodewijk Asscher, overigens) hadden ook PVV-leider Geert Wilders, CDA-leider Sybrand Buma, D66-leider Alexander Pechtold en GroenLinks-leider Jesse Klaver zich kandidaat gesteld voor het premierschap. Hun kansen op dat premierschap zijn niet bijster groot, hoewel ze alle vier winst boekten.

Keiharde afstraffing van Rutte-II

De meest voor de hand liggende coalitie – een alternatief is er nauwelijks – is nu VVD, CDA en D66, bijvoorbeeld aangevuld met ChristenUnie en SGP. Het voordeel van zo’n combinatie is, dat die ook op een meerderheid in de Eerste Kamer kan rekenen, althans de eerste twee jaar, want in 2017 zijn er weer verkiezingen voor Provinciale Staten, waarna de nieuwe Staten de Eerste Kamer kiezen.

Als het van een derde kabinet-Rutte komt, gedragen door VVD, CDA, D66 en de kleinere christelijke partijen, krijgt Nederland paradoxaal genoeg wel een voortzetting van het beleid. De kabinetten-Rutte werden de laatste vijf jaar ook al op de been werden gehouden door een mengsel van deze partijen, soms aangevuld met GroenLinks.

Nadat de PVV vijf jaar geleden zijn gedoogsteun aan het eerste kabinet-Rutte introk werd er immers het Lente-akkoord gesloten, later gevolgd door andere begrotingsakkoorden. Daar deden D66 en ChristenUnie steeds aan mee, het CDA aanvankelijk en later feitelijk vaak ook. De SGP is al sinds het aantreden van Rutte als premier een stille vennoot van diens kabinetten.

Hoewel de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 dus aanzienlijke verschuivingen opleverden in de Tweede Kamer, krijgt Nederland per saldo waarschijnlijk gewoon weer een kabinet-Rutte, gesteund door partijen waarvan Rutte het eerder ook al moest hebben – de PvdA daargelaten. In die zin heeft Nederland per saldo, bedoeld of onbedoeld, gekozen voor continuïteit, voor mainstream, voor midden, voor centrum-rechts.

Het zijn barre tijden voor links. Jesse Klaver mocht dan wel duizenden studentes naar zijn meet-ups trekken en ‘verandering’ en het premierschap claimen, maar met zijn glansrijke uitslag kwam hij toch niet in de buurt van het Catshuis. Je hebt altijd nog een stuk of tien Heineken Music Hallen nodig om één Kamerzetel te bemachtigen.

De SP bleef steken op de positie die vijf jaar geleden als een verliespositie werd beschouwd en stagneert nu structureel. Nog niet zo lang geleden was het leiderschap op links goed voor een eerste of tweede positie in het land. Nu komt de leider van links – D66 daargelaten – niet verder dan de vijfde plaats.

Derde kabinet-Rutte gaat het anders doen

Dat mogelijke derde kabinet-Rutte zal wel een ander beleid gaan voeren. De eerste twee Rutte-kabinetten werden volledig gestuurd door het verlagen van het begrotingstekort, in lijn met de regels van het Stabiliteitspact dat de eurolanden elkaar hebben opgelegd en dat Nederland keurig wenste te volgen. Dat had grote lastenverhogingen en een verdiepte economische dip in de jaren 2012-2013 tot gevolg.

Het is niet uit te sluiten dat de kiezers, of ze zich daarvan bewust waren of niet, ook vanwege de door het kabinet versterkte economische dip de coalitie VVD-PvdA een opdoffer hebben bezorgd. In elk geval slaagden premier Rutte en vicepremier Lodewijk Asscher er de afgelopen maanden niet in om het door hen geclaimde economische succes ook op de kiezers over te brengen.

Het volgende kabinet-Rutte zal juist meer geld gaan uitgeven. Bijna alle partijen die in aanmerking komen voor regeringssamenwerking willen de teugels laten vieren, de een meer dan de ander en niet allemaal op dezelfde terreinen. Wel is het aannemelijk dat een streep wordt gezet door de 15 miljard aan lastenverzwaringen die het tweede kabinet-Rutte achterliet. Dat komt de werkende Nederlanders ten goede. Ook zal er meer geld naar Defensie gaan. Grote kwesties die al tijdens de kabinetsformatie een rol gaan spelen zijn een nieuw belastingstelsel en een nieuw pensioensysteem.

De nationalistische golf

Voor het buitenland – maar ook in de ogen van Rutte en Pechtold – is Geert Wilders van de Partij voor de Vrijheid de grote verliezer van deze Kamerverkiezingen. Strikt genomen is dat onjuist, omdat de PVV een behoorlijke winst heeft geboekt ten opzichte van de Kamerverkiezingen van 2012 en net als in 2010 ook nog eens de tweede partij van het land is geworden.

De beeldvorming is anders. Wilders stond bijna twee jaar bovenaan de peilingen, mede dankzij de ongekende toestroom van migranten uit Afrika en Azië in 2015 en begin 2016. Wilders zelf presenteerde zich samen met onder anderen Marine le Pen (Front National) in Frankrijk en Frauke Petry (AfD) in Duitsland ook als onderdeel van een nationalistische golf die in 2017 over Europa zou trekken, in lijn met de Brexit in Groot-Brittannië en de overwinning van Donald Trump in de Verenigde Staten.

Lange tijd was Wilders dus kandidaat om in Nederland de grootste te worden, wat dan een opsteker zou zijn voor de presidentsverkiezingen voor Marine le Pen en de Bondsdagverkiezingen voor Frauke Petry. Met het verbleken van het tumultueus begonnen presidentschap van Donald Trump verliepen ook de kansen voor Wilders, die zich nu ook minder met de Amerikaanse president associeerde.

De VVD nam bovendien in januari de tactische beslissing om elke samenwerking met Wilders uit te sluiten, wat kabinetsdeelname of zelfs een premierschap van Wilders illusoir maakte. De PVV brokkelde vervolgens af in de peilingen.

Rutte claimt het verkeerde populisme te hebben gestopt

Wat daarbij ook niet hielp is dat de PVV willens en wetens nauwelijks campagne voerde – en niet alleen door geldgebrek of veiligheidsproblemen. Waar andere lijsttrekkers dag en nacht in de weer waren, liet Wilders bijna alle debatten lopen. Dat wekte de indruk van een partijleider die er van uitging dat de stemmen toch wel binnen zouden rollen, een houding die november vorig jaar ook de Amerikaanse presidentskandidaat bij de Democraten Hillary Clinton fataal werd. Wat er resteerde van Wilders’s campagne maakte een matte indruk. Hijzelf leek knorrig.

Rutte claimde in de nacht na de verkiezingen dat Nederland een halt had toegeroepen aan wat hij ‘het verkeerde populisme’ noemt (waarmee hij Wilders bedoelt). Eerder had ook Rutte de Kamerverkiezingen in rij geplaatst met Brexit en de verkiezing van Trump, waarbij Nederland de ‘kwartfinale’ zou zijn, de Franse presidentsverkiezingen de ‘halve finale’ en de Duitse bondsdagverkiezingen ‘de finale’.

Rutte’s collega’s in de Europese Raad lijken er ongeveer net zo over te denken. Bondskanselier Angela Merkel feliciteerde de premier en keek al vooruit naar de voortgezette samenwerking. In Italië maken ze zich nu wat minder zorgen over het opbreken van de euro. En in Frankrijk wordt de Nederlandse verkiezingsuitslag als een tegenslag voor Marine Le Pen geduid.

Wil dat werkelijk zeggen dat de populistische, dan wel nationalistische golf die over de westerse wereld leek te trekken in Nederland is gestopt? Zo simpel is het ongetwijfeld niet. De vertrouwensbreuk tussen de overheid en vooral de lagere klasse en steeds meer ook de middenklasse is niet gestuit door een overwinningsnederlaag van Mark Rutte en een kleinere dan verwachte winst van Wilders.

Komt er alsnog een clash met de gevestigde orde?

Voor die vertrouwenskloof en menige andere kloof zijn objectieve oorzaken aan te wijzen, waar ook een volgend kabinet-Rutte zich niet aan kan onttrekken. Dat kabinet zal een realistisch immigratiebeleid moeten voeren waarin het Nederlands belang en Nederlandse waarden dominant zijn. Dat kabinet zal er niet genoeg aan hebben om elk eurosceptisch geluid af te doen als ‘pessimistisch’.

Het volgende kabinet zal ook niet systematisch krimpgebieden kunnen vullen met windmolens en asielzoekerscentra, zoals tot dusver vaak de gewoonte was. Anders komt de uitgestelde clash met de gevestigde orde – waar Mark Rutte òòk het toonbeeld van is – er alsnog.

Omdat ook het CDA zich in 2017 rechtser opstelde dan ooit tevoren – zij het een beetje vergelijkbaar met het CDA van Jan Peter Balkenende dat in 2002 dicht bij Pim Fortuyn bleef – is het totale electorale beeld rechtser dan tot dusver. Al was het maar dat de VVD die de afgelopen jaren onder Mark Rutte nauwelijks te onderscheiden was van D66 nu meer moeite zal moeten doen om de omvangrijke rechterkant van het electoraat te behagen. De kans dat de Turkse president Erdogan de VVD nog eens op een cruciaal moment te hulp schiet is immers niet bijster groot.