Het dringt eindelijk door hoe ridicuul die Turkse campagne is

Het is volslagen ridicuul dat geëmigreerde Turken en hun nazaten de doorslag geven om hun land van herkomst tot een dictatuur te maken. Eindelijk schijnt dit besef ook een beetje bij de Nederlandse (en Duitse en Oostenrijkse) regering door te dringen.

Het kabinet vindt het ‘ongewenst’ dat een belangrijke Turkse minister in Rotterdam campagne komt voeren in het kader van de verkiezingen voor een nieuwe Turkse Grondwet. Even ter toelichting: die nieuwe Grondwet zou de president (Erdogan dus) vrijwel complete volmacht geven en een vrijwel onbegrensde ambtstermijn.

Een meerderheid tégen de Grondwet is de laatste mogelijkheid om de dictatuur in Turkije te voorkomen. Elke stem telt dus en dus is een offensief begonnen door de Turkse regering om de Turkse Nederlanders en de Turkse Duitsers en alle andere Turken in Europa voor de nieuwe Grondwet te laten stemmen.

Volslagen ridicuul

In 2015, bij de meest recente Turkse verkiezingen, kwam 50 procent van de 270.000 stemgerechtigde Turkse Nederlanders op en van hen stemde 69 procent op Erdogan, tegen iets meer dan 50 procent in Turkije zelf. Je kunt dus zeggen dat de Turks-Nederlandse stemmen de doorslag hebben gegeven in Turkije, waardoor wij nu met Erdogan zijn opgescheept.

Per limousine naar het stemlokaal

Tot dusver werd de rode loper uitgelegd. In 2015 konden Turkse Nederlanders in Amsterdam, Rotterdam en Deventer in een heus stemlokaal hun stem uitbrengen bij de verkiezingen in Turkije. Terwijl het voor Nederlanders in het buitenland behoorlijk moeilijk wordt gemaakt, met drie tussenschakels, om hun stem voor de Nederlandse verkiezingen uit te brengen, worden de Turkse Nederlanders (veelal Nederlandse staatsburgers met ook een Turks paspoort, zo u wilt) bij wijze van spreken per limousine naar het stemlokaal gebracht.

Ik mag van harte hopen dat dit bij de komende verkiezingen (in feite een referendum) niet langer gebeurt. Maar ik houd mijn hart vast.

Het is allemaal al krankzinnig genoeg. De ene imam roept vanuit de moskee om op DENK te stemmen bij onze verkiezingen, de andere om op Erdogan’s AK-partij te stemmen bij de Turkse verkiezingen. Ik ben een tolerant mens, maar ik geloof toch niet dat dit te rijmen is met de vrijheid van meningsuiting. En al helemaal niet met zindelijkheid.