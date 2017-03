Bijna sloot Merkel Duitse grens tijdens vluchtelingencrisis

Op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis zou de regering van Angela Merkel hebben overwogen de grenzen te sluiten. Dit meldde de Duitse krant Welt am Sonntag gisteren.

Welt am Sonntag baseert zich voor dit bericht op het boek over Merkels asielbeleid van Robin Alexander, een Welt-journalist, dat volgende week verschijnt.

De onthulling is opmerkelijk. Bondskanselier Angela Merkel heeft zich tijdens de vluchtelingencrisis steeds doen gelden als het gezicht van humanitair Duitsland. Tijdens een persconferentie op 31 augustus 2015 sprak ze de gevleugelde woorden ‘Wir schaffen das!’, waarmee ze het beleid van open grenzen bekrachtigde. Massaal waagden Syrische, Afghaanse en Libische vluchtelingen de oversteek naar het Europese continent, vaak met Duitsland als eindbestemming.

Het plan om de Duitse grenzen te gaan bewaken, werd gemaakt op 12 september 2015, twee weken na de uitspraak van Merkel. De reden was de toenemende druk op asielzoekerscentra. Merkel sprak met onder anderen de ministers Thomas de Maizière van Binnenlandse Zaken en Frank-Walter Steinmeier van Buitenlandse Zaken. Zij besloten om de volgende dag, 13 september, grenscontroles te gaan uitvoeren.

Niemand wilde zich branden

De overweging om de grenzen open te houden, was politiek gemotiveerd. Geen enkele bewindspersoon wilde zich aan de politieke consequenties branden. Ook werd gevreesd voor de beeldvorming. De bewindvoerders waren bang voor foto’s van vrouwen en kinderen voor gesloten hekken met gewapende Duitse militairen. Uiteindelijk is besloten geen grenscontroles in te voeren. In 2015 kwam in Duitsland meer dan een half miljoen vluchtelingen binnen.

De vluchtelingencrisis kwam tot een einde in februari 2016, toen de Europese Unie een deal sloot met Turkije over het terugsturen van bootvluchtelingen. In Duitsland heeft de vluchtelingencrisis onder meer geleid tot een opkomst van de populistische partij Alternative für Deutschland. Ook zijn er grote spanningen rondom asielzoekerscentra.