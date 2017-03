CU blij met zetelwinst, Segers hoopt op regeringsdeelname

De ChristenUnie heeft deze verkiezingen zes zetels binnengehaald. De partij evenaart het historische verkiezingssucces in 2006. Lijsttrekker Gert-Jan Segers reageert enthousiast en hoopt dat de CU kan meeregeren.

Lijsttrekker Gert-Jan Segers is vanavond met luid gejuich ontvangen in grand café De Tijd, op steenworp afstand van het Binnenhof in Den Haag. ‘Het vertrouwen in de ChristenUnie is gegroeid’, zegt hij tegen elsevier.nl. ‘De partij heeft zich geprofileerd op cruciale thema’s zoals het klimaat, veiligheid en vrijheid van godsdienst.’

CU profiteert van debatten met Rutte en Wilders

Segers deed naar eigen zeggen ook goede zaken tijdens het slotdebat van de NOS gisteravond. ‘Ik kreeg achteraf talloze reacties uit allerlei hoeken van de samenleving. Van christenen die normaal gesproken op andere partijen stemmen en van niet-gelovigen. De debatten met Rutte en Wilders hebben de CU extra stemmen opgeleverd.’ Het resultaat: een zetel erbij.

De CU is bereid om te gaan onderhandelen over deelname aan de nieuwe regeringscoalitie, zegt Segers. ‘Maar we willen niet meeregeren tegen elke prijs. Wij kunnen zowel beslissend zijn in de coalitie als in de oppositie. Dat hebben we de afgelopen jaren bewezen.’

Sterk verhaal van Segers

In november 2015 trad Arie Slob terug als partijleider om plaats te maken voor Segers. Die leiderschapswissel heeft positief uitgepakt, zegt kiezer Daniel Kiewit (22) uit Utrecht. Hij prijst Segers vanwege zijn sterke mediaoptredens. ‘Segers heeft een sterk verhaal en komt goed over op televisie. Arie Slob was een goede partijleider, maar minder vaak op de voorgrond.’

Peter van Meppelen Scheppink (19) uit Barendrecht is blij met de extra zetel: ‘Mijn eerste stem in de landelijke verkiezingen is goed terechtgekomen. Ik hoopte al op een extra zetel voor de CU en dat is gebeurd. Ik ben een tevreden kiezer.’